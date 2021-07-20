Три женщины из Восточной Европы претендуют на пост генсека НАТО. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Должность нового генерального секретаря НАТО может занять женщина.

Среди претендентов оказались три женщины из стран Восточной Европы. Нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут заменить бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает Politico.

Фаворитом из трех представленных кандидатов считается Грабар-Китарович. С 2011 по 2014 год она работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии. Бывший президент Хорватии также занимала пост посла страны в США, что обеспечивает ей более прочные контакты с Вашингтоном.

Консультации уже идут, и многие чиновники и дипломаты уверены, что идеальный кандидат должен соответствовать двум главным критериям: женщина и представитель Восточной Европы.

Как известно, действующий руководитель Североатлантического альянса и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг работает в НАТО до сентября 2022 года. Как ожидается, его преемник представят на саммите в Мадриде в конце весны или начале лета 2022 года.

Напомним, в Альянсе заявляли, что Украина должна продолжать реформы для вступления, ведь предоставление ПДЧ и прием в НАТО — это не только технические вопросы, но и политическая воля. Также отмечалось, что к расширению должны быть готовы не только в Украине, но и в самом НАТО.

Источник: Politico