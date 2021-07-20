Три жінки зі Східної Європи претендують на посаду генсека НАТО

Три жінки з Східної Європи претендують на посаду генсека НАТО. Фото: РІА Новости

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Посаду нового генерального секретаря НАТО може обійняти жінка.

Серед претендентів опинилися три жінки з країн Східної Європи. Нинішнього генсека Північноатлантичного альянсу Йенса Столтенберга можуть замінити колишній президент Литви Даля Грібаускайте, колишній президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також чинна президент Естонії Керсті Кальюлайд. Про це повідомляє Politico.

Фаворитом з трьох представлених кандидатів вважається Грабар-Кітарович. З 2011 по 2014 рік вона працювала в штаб-квартирі НАТО в якості помічника генерального секретаря з громадської дипломатії. Колишній президент Хорватії також обіймала посаду посла країни в США, що забезпечує їй міцніші контакти з Вашингтоном.

Консультації вже йдуть, і багато чиновників і дипломатів впевнені, що ідеальний кандидат повинен відповідати двом головним критеріям: жінка і представник Східної Європи.

Як відомо, чинний керівник Північноатлантичного альянсу і колишній прем'єр-міністр Норвегії Йенс Столтенберг працює в НАТО до вересня 2022 року. Як очікується, його наступника представлять на саміті в Мадриді наприкінці весни або початку літа 2022 року.

Нагадаємо, в Альянсі заявляли, що Україна має продовжувати реформи для вступу, адже надання ПДЧ та прийом до НАТО — це не лише технічні питання, а й політична воля. Також наголошувалося, що до розширення мають бути готові не лише в Україні, а й у самому НАТО.

Джерело: Politico