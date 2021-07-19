Більшість українців підтримують вступ України до Євросоюзу, фото: «Євроінтеграційний портал»

https://racurs.ua/ua/n157619-vstup-do-ievrosouzu-yak-do-cogo-stavlyatsya-ukrayinci-vstanovyly-sociology.html

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Вступ України до Євросоюзу підтримують більшість з тих українців, хто визначився зі ставленням до цього питання.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 8 по 9 червня. Результати опитування опубліковані на сайті КМІС.

На запитання, як би вони проголосували в разі проведення референдуму про вступ України до ЄС, респонденти відповіли так:

52% - проголосували б за вступ України до ЄС;

19% - проголосували б проти;

29% - не визначилися з відповіддю або не брали б участі у голосуванні.

Серед тих, хто визначився і планує проголосувати (тобто загалом 71% респондентів), відповіді розподілилися б так:

за вступ до Євросоюзу — 73%;

проти вступу — 27%.

У КМІС зазначають, що протягом останніх років готовність жителів голосувати за вступ до Євросоюзу залишається відносно сталою: близько половини населення підтримують вступ до ЄС, близько чверті планують проголосувати проти.

Продовжують зберігатися і регіональні відмінності у цьому питанні — за вступ до ЄС найбільше готові голосувати на заході країни (70%), найменше — на сході (29%).

Опитування проводилося шляхом телефонних інтерв’ю, у ньому взяли участь 2 тис. 7 осіб з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, соціологи також встановили, як українці ставляться до вступу до НАТО.