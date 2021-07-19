Колишній "слуга" Шевченко заспівав на «Слов'янському базарі» для Лукашенка, скріншот відео

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Ракурс

Нардеп Євген Шевченко виступив на музичному фестивалі «Слов'янський базар» у Білорусі. Він заспівав пісню «Чотири пори року» і подякував «своєму другу Олександру Лукашенку».

Згодом Шевченко розповів, що давно збирався відвідати фестиваль. Ідея виступити на сцені народилася після розмови з українським композитором Миколою Петрашем. Саме з ним колишній «слуга» і виконав пісню російською мовою.

Шевченко сказав для PavlovskiyNews, що не боїться санкцій від ЄС, оскільки «Європейський союз не піде на цю маячню». Він назвав самопроголошеного президента Лукашенка своїм другом.

«Слов'янський базар» — це місце, де наші народи об'єднані загальним: це пісня, це музика і наша загальна культура, — заявив Шевченко і сказав, що після такого виступу українська влада може «щось з цим зробити».

Фестиваль відкривав власне сам Лукашенко. Його зустріли оваціями.

Чимало українських артистів відмовилися приїхати до Вітебська через політичні причини.

Погодилися приїхати ведучі близького до нардепа Віктора Медведчука «Першого незалежного каналу» Діана Панченко та Ростислав Сухачов. Виступила і Таїсія Повалій.