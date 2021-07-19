Бывший «слуга» Шевченко спел на «Славянском базаре» для Лукашенко, скриншот видео

https://racurs.ua/n157618-byvshiy-sluga-shevchenko-spel-na-slavyanskom-bazare-dlya-lukashenko-video.html

Ракурс

Нардеп Евгений Шевченко выступил на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Беларуси. Он спел песню «Четыре времени года» и поблагодарил «своего друга Александра Лукашенко».

Впоследствии Шевченко рассказал, что давно собирался посетить фестиваль. Идея выступить на сцене родилась после разговора с украинским композитором Николаем Петраш. Именно с ним бывший «слуга» и исполнил песню на русском языке.

Шевченко сказал для PavlovskiyNews, что не боится санкций от ЕС, поскольку «Европейский союз не пойдет на этот бред». Он назвал самопровозглашенного президента Лукашенко своим другом.

«Славянский базар» — это место, где наши народы объединены общим: это песня, это музыка и наша общая культура, — заявил Шевченко и сказал, что после такого выступления украинская власть может «что-то с этим сделать».

Фестиваль открывал собственно сам Лукашенко. Его встретили овациями. Немало украинских артистов отказались приехать в Витебск по политическим причинам.

Согласились приехать ведущие близкого к нардепу Виктору Медведчуку «Первого независимого канала» Диана Панченко и Ростислав Сухачев. Выступила и Таисия Повалий.