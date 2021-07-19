Подробности пьяного дебоша СБУшников на Сумщине рассказали в ГБР

https://racurs.ua/n157617-podrobnosti-pyanogo-debosha-sbushnikov-na-sumschine-rasskazali-v-gbr-video.html

Ракурс

Нападение двух сотрудников Службы безопасности Украины на пограничный наряд в Сумской области расследуют в Госбюро расследований.

Ранее при содействии департамента внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников спецслужбы. Их подозревают в нападении и краже оружия у пограничников.

Пресс-служба ГБР рассказала, что в ночь на 18 июля на пограничный наряд напали возле села Обильное Сумского района. Пограничники — младший сержант и солдат-срочник — осуществляли дежурство на автомобиле.

В 1.30 ночи к ним подъехало другое авто, в котором сидели три человека. Из машины вышли трое и подошли к пограничникам. Эти люди спровоцировали конфликт, началась драка. Пограничников избили и забрали служебное оружие — автоматы АКС-74, а также четыре магазина, в каждом из которых было по 30 патронов.

Напавшими оказались сотрудники СБУ. Двух задержали, третий проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля. В ГБР нашли похищенное оружие. Автоматы силовиков нашли в кукурузном поле неподалеку, магазины с патронами — вблизи отделения инспекторов пограничной службы «Славгород» отдела пограничной службы «Краснополье».

Ранее «Ракурс» сообщал об отстранении подозреваемых СБУшников.