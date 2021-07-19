Украина и НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/n157616-skolko-ukraincev-hotyat-v-nato-novyy-opros.html

Ракурс

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения Украины. Так, если бы референдум по вопросу вступать ли Украине в НАТО происходил бы в этом месяце, 48% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.

Еще 24% оказались против, остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. Об этом сообщается в результатах нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы так:

66% голосов — за вступление Украины в НАТО

34% — против.

Больше всего вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных областей, меньше — в южных и восточных. В западном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 66%, в центральном регионе — 53%. В южных областях вступление в НАТО поддерживают 34%, против — 35%. На востоке большинство (47%) выступают против вступления Украины в НАТО, 25% — за.

По данным социологов, фиксируется уменьшение количества противников вступления в НАТО (с 31% до 24%), но такое снижение могло произойти из-за изменения метода опроса (с опроса «лицом-к-лицу» на телефонные опросы). В телефонных разговорах чаще встречаются люди с высшим образованием и состоятельные, которые в основном поддерживают вступление в НАТО.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готова к вступлению в НАТО, а государство и граждане сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО, считает президент Владимир Зеленский.