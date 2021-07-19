Элитные устрицы могут сорвать Олимпиаду в Токио

Гребля. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n157615-elitnye-ustricy-mogut-sorvat-olimpiadu-v-tokio.html

Ракурс

Олимпиада-2021 оказалась под угрозой из-за нашествия элитных устриц. Чиновники в Токио нервничают из-за главной водной площадки Олимпийских игр, где нежелательный морской гость нанес ущерб на 1,28 млн долл.

Из-за нашествия устриц площадку уже пришлось ремонтировать. Об этом сообщает BBC.

Комплекс Sea Forest Waterway в Токийском заливе, где пройдут основные водные соревнования, был готов в запланированные сроки, но предусмотреть внезапное нашествие устриц никто не мог. Они массово начали крепиться к поплавкам, которые должны были защищать спортсменов от волн.

Устриц нашли, когда чиновники начали расследовать, почему поплавки начали тонуть. Решить эту проблему оказалось чрезвычайно сложно — оборудование, проложенное на расстоянии 5,6 км, надо было или вытащить на берег и привести в порядок, или почистить на месте командой водолазов. Всего с поплавков вывезли 14 тонн устриц.

Оказалось, что поплавки понравились не просто моллюскам, а гигантским дальневосточным устрицам — это очень популярный в Японии деликатес. Стоимость такого улова могла бы достигать десятков тысяч долларов.

Sea Forest Waterway — единственное место для соревнований по гребле в стране, которое соответствует международным стандартам. Из-за нашествия устриц властям Токио придется найти бюджетное и долгосрочное решение проблемы в ближайшее время.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпиада-2021, которая проходит в Токио, примет российских пловцов, ранее подозреваемых в допинге. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу Вероники Андрусенко и Александра Кудашева и допустил их на Олимпиаду.

Источник: BBC