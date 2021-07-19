Елітні устриці можуть зірвати Олімпіаду в Токіо

Гребля. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n157615-elitni-ustryci-mojut-zirvaty-olimpiadu-v-tokio.html

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Олімпіада-2021 опинилася під загрозою через нашестя елітних устриць. Чиновники в Токіо нервують через головний водний майданчик Олімпійських ігор, де небажаний морський гість завдавав збитків на 1,28 млн дол.

Через нашестя устриць майданчик вже довелося ремонтувати. Про це повідомляє BBC.

Комплекс Sea Forest Waterway у Токійській затоці, де відбудуться основні водні змагання, був готовий у заплановані терміни, але передбачити раптове нашестя устриць ніхто не міг. Вони масово почали кріпитися до поплавців, які мали захищати спортсменів від хвиль.

Устриць знайшли, коли чиновники почали розслідувати, чому поплавки почали тонути. Розв’язати цю проблему виявилося надзвичайно складно — обладнання, прокладене на відстані 5,6 км, треба було або витягнути на берег і привести до ладу, або почистити на місці командою водолазів. Загалом з поплавців вивезли 14 тонн устриць.

Виявилося, що поплавці сподобалися не просто молюскам, а гігантським далекосхідним устрицям — це надзвичайно популярний в Японії делікатес. Вартість такого улову могла б сягати десятків тисяч доларів.

Sea Forest Waterway — єдине місце для змагань з веслування у країні, яке відповідає міжнародним стандартам. Через нашестя устриць владі Токіо доведеться знайти бюджетне та довгострокове розв’язання проблеми вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олімпіада 2021, яка проходить в Токіо, прийме російських плавців, раніше підозрюваних в допінгу. Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію у справі Вероніки Андрусенко та Олександра Кудашева і допустив їх на Олімпіаду.

Джерело: BBC