Київ за півгодини залило тижневою нормою дощів, фото — Ракурс

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Ракурс

У Києві 19 липня за 30 хвилин зі зливою вилилося 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» тимчасово закрили через підтоплення, наземний транспорт курсував не за графіком, повідомили в КМДА.

До ліквідації наслідків негоди залучили спецтехніку КК «Київавтодору» та понад 300 дорожників, 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання.

Після 14.00 на станції метро «Академмістечко» ліквідували наслідки негоди, станція працює в звичайному режимі.

Станція метро «Берестейська» зачинена на вхід та вихід із технічних причин (потрапляння води в касову залу станції).

Комунальники столиці задіяли спеціальну техніку — гідромонітори, мулососи, мотопомпи, інформує комунальна корпорація.

«Київавтодор» раніше повідомляв, що напередодні прогнозованих дощів посилено очищали зливостоки.

Надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. За 30 хвилин випало 18 мм опадів: п’ять потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

Роботи з ліквідації підтоплень наразі тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги.

На проспекті Правди зафіксували руйнування дорожнього покриття. Рух обмежено зі сторони вулиці Івашкевича у напрямку проспекту Правди. Патрульні організували об’їзд вулицею Вишгородською.

Також обмежено рух по проспекту Правди зі сторони проспекту Свободи у напрямку вулиці Вишгородської. Рух направлено по паралельній другорядній дорозі.

Через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух у напрямку на виїзд з міста Києва.

Резервний рух відбувається через вулицю Василенка. Ускладнено рух вулицею Автозаводською, підтоплення проїзної частини відбулося і у провулку Чугуївському.

Деяким киянам здалося, що замість граду вони бачили сніг.