Нову унікальну монету випустить Нацбанк. Фото: НБУ

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Нова монета з’явиться в Україні вже найближчим часом. Вона матиме назву «Маяки України», а її номінал дорівнюватиме 5 гривням.

Над її дизайном працювали художник Володимир Таран, а також Олександр і Сергій Харуки. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Монета «Маяки України» важитиме 16,54 г і вводиться в обіг із 22 липня. Вона присвячена засобам навігаційного обладнання.

В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи та Середземноморського басейну та має понад 2 тис. 500 км морського узбережжя, налічуються десятки маяків, кожен із яких має власне ім’я, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України, — розповідають у НБУ.

Тираж монет складе лише 35 тис. екземплярів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Сліпак, Герой України та всесвітньо відомий оперний співак, який загинув під час бойових дій на Донбасі, з’явився на новій монеті НБУ. На новій монеті вирішили не вказувати роки життя та смерті воїна для того, щоби закцентувати на вічній пам’яті героя.