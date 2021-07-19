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Ракурс
Новую уникальную монету выпустит Нацбанк. Фото: НБУ

Новую уникальную монету выпустит Нацбанк (ФОТО)

19 июл 2021, 14:06
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Новая монета появится в Украине в ближайшее время. Она будет называться «Маяки Украины», а ее номинал равен 5 гривнам.

Над ее дизайном работали художник Владимир Таран, а также Александр и Сергей Харуки. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Новую уникальную монету выпустит Нацбанк. Фото: НБУМонета «Маяки Украины» будет весить 16,54 г и вводится в обращение с 22 июля. Она посвящена средствам навигационного оборудования.

В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2 тыс. 500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины, — рассказывают в НБУ.

Тираж монет составит только 35 тыс. экземпляров.

Новую уникальную монету выпустит Нацбанк. Фото: НБУНапомним, ранее мы сообщали, что Василий Слипак, Герой Украины и всемирно известный оперный певец, который погиб во время боевых действий на Донбассе, появился на новой монете НБУ. На монете решили не указывать годы жизни и смерти воина для того, чтобы акцентировать на вечной памяти героя.

Источник: Ракурс


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