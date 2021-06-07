НБУ выпустил монету с героем Украины Слипаком. Фото: НБУ

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Василий Слипак, герой Украины и всемирно известный оперный певец, который погиб во время боевых действий на Донбассе, появился на новой монете Национального банка Украины (НБУ).

На монете решили не указывать годы жизни и смерти воина, чтобы акцентировать на вечной памяти героя. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Василий Слипак — всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, участник Революции Достоинства и боевых действий на Донбассе. Впервые поехал на войну в мае 2015 года и пробыл там более месяца. Позывной «Миф» он получил в честь Мефистофеля.

Мужчина воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта, участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Он трижды ездил на фронт, однако последняя поездка оказалась для него роковой. Василий Слипак ценой собственной жизни спас боевых товарищей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Слипак погиб пять лет назад на Донбассе. Снайпер оккупантов попал в воина-добровольца и известного оперного певца 29 июня 2016 года во время боя на Светлодарской дуге.