Василий Слипак погиб четыре года назад на Донбассе — вспоминаем оперного певца

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Василий Слипак погиб четыре года назад на Донбассе. Сегодня украинцы чтят память героя. Снайпер оккупантов убил воина-добровольца и известного оперного певца 29 июня 2016 года во время боя на Светлодарской дуге.

Василий Слипак родился во Львове 20 декабря 1974 года. В девять лет он попал в знаменитую Львовскую хоровую капеллу «Дударик». Впоследствии побывал с гастролями США и Канаде. Спустя некоторое время осел во Франции, где на протяжении 20 лет работал в Парижской национальной опере. Слипак исполнил свыше 100 различных партий.

Любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно «Фауст». Отсюда появился и позывной «Миф», с которым Слипак воевал на передовой. Любимой песней героя была украинская народная «Місяць на небі, зіроньки сяють».

После начала войны на Донбассе стал добровольцем. Трижды был на фронте. Впервые на Донбасс Слипак поехал в мае 2015 года, участвовал в боевых действиях в районе Донецкого аэропорта, воевал за Пески, Авдеевку. Был ранен. Во второй раз в зону АТО певец попал в сентябре того же года, а в октябре вернулся в Париж.

Последние в жизни концерты Василий Слипак дал 25−27 мая 2016 года в французском храме Святой Троицы. В третий раз на Донбасс вернулся в июне 2019 года и планировал остаться там на полгода, но 29 июня пуля снайпера террористов оборвала жизнь воина-певца.

Защитника Украины похоронили во Львове на Лычаковском кладбище. Василий Слипак стал первым в истории Украины добровольцем, которого посмертно наградили золотой звездой Героя. Его именем назвали большой зал Музыкальной академии Украины имени Чайковского.