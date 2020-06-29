Василь Сліпак загинув чотири роки тому на Донбасі — фото, відео оперного співака

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Василь Сліпак загинув чотири роки тому на Донбасі. Сьогодні українці вшановують пам’ять героя. Снайпер окупантів поцілив у воїна-добровольця та відомого оперного співака 29 червня 2016 року під час бою на Світлодарській дузі.

Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. У дев’ять років він потрапив до знаменитої Львівської хорової капели «Дударик». Згодом побував з гастролями у США та Канаді. Через певний час перебрався до Франції, де 20 років пропрацював у Паризькій національній опері. Сліпак виконав понад 100 різних партій.

Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно «Фауст». Саме звідси з’явився і позивний «Міф», з яким Сліпак воював на передовій. Улюбленою піснею героя була українська народна «Місяць на небі, зіроньки сяють».

Після початку війни на Донбасі став добровольцем. Тричі був на фронті. Уперше на Донбас він поїхав у травні 2015 року, брав участь у бойових діях у районі Донецького аеропорту, воював за Піски, Авдіївку. Був поранений. Вдруге в зону АТО співак потрапив у вересні того ж року, а в жовтні повернувся до Парижа.

Останні в житті концерти Василь Сліпак дав 25−27 травня 2016 року у французькому храмі Святої Трійці. Втретє на Донбас він повернувся у червні 2019 року і планував залишитися там на півроку, але 29 червня куля снайпера терористів обірвала життя воїна-митця.

Захисника України поховали у Львові на Личаківському цвинтарі. Василь Сліпак став першим в історії України добровольцем, якого посмертно нагороджено золотою зіркою Героя. Його іменем назвали велику залу Музичної академії України імені Чайковського.