НБУ випустив монету з героєм України Сліпаком. Фото: НБУ

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Ракурс

Василь Сліпак, герой України та всесвітньо відомий оперний співак, який загинув під час бойових дій на Донбасі, з’явився на новій монеті Національного банку України (НБУ).

На новій монеті вирішили не вказувати роки життя та смерті воїна для того, щоби закцентувати на вічній пам’яті героя. Про це повідомила прес-служба НБУ.





Василь Сліпак — всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, учасник Революції Гідності та бойових дій на Донбасі. Уперше поїхав на війну в травні 2015 року та пробув там понад місяць. Позивний «Міф» він отримав на честь Мефістофеля.

Чоловік воював у Пісках у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку в складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Він тричі їздив на фронт, однак остання поїздка виявилася для нього фатальною. Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Сліпак загинув п’ять років тому на Донбасі. Снайпер окупантів поцілив у воїна-добровольця та відомого оперного співака 29 червня 2016 року під час бою на Світлодарській дузі.