Две дамбы прорвало в Китае — видео катастрофы

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Ракурс

Проливной дождь привел к прорыву двух плотин и затоплению угодий в китайском городе Хулубнир, провинция Внутренняя Монголия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию города. Катаклизм случился 18 июля. Городские власти сообщили о 660 пострадавших жителей и затоплении сельскохозяйственных наделов площадью более 21,7 тыс. га.

Разрушению подверглись мосты и транспортная инфраструктура. По разным данным, за сутки в городе выпало от 83 до 223 мм осадков.

Кадры, опубликованные в китайских социальных сетях, показывают, как вода смывает одну из плотин и стремительно разливается по близлежащим полям. Людей, живущих вниз по течению реки, эвакуировали. Объем водохранилищ, сформированных плотинами, в общей сумме достигал 46 млн кубометров.

Министерство водных ресурсов Китая признало, что из более 98 тыс. водохранилищ, используемых для регулирования паводков, выработки электроэнергии и облегчения судоходства, 80% построены около 40 лет назад. Оценку безопасности не прошла почти треть плотин.

Напомним, что в Германии из-за экстремальной погоды начались наводнения, приведшие к масштабным разрушениям на западе страны. Погибло более 160 человек, более тысячи граждан пропали без вести.