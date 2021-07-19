Дві дамби прорвало в Китаї – відео катастрофи

https://racurs.ua/ua/n157612-dvi-damby-prorvalo-v-kytayi-video-katastrofy.html

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Проливний дощ призвів до прориву двох гребель і затоплення селянських угідь в китайському місті Хулубнір, провінція Внутрішня Монголія.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію міста. Інцидент стався 18 липня. Міська влада повідомила про 660 постраждалих жителів і затоплення сільськогосподарських наділів площею понад 21,7 тис. га.

Руйнувань зазнали мости і транспортна інфраструктура. За різними даними, за добу в місті випало від 83 до 223 мм опадів.

Кадри, опубліковані в китайських соціальних мережах, демонструють, як вода змиває одну з гребель і стрімко розливається по довколишніх полях. Людей, які живуть вниз за течією річки, евакуювали. Обсяг водосховищ, сформованих греблями, в загальній сумі досягав 46 млн кубометрів.

Міністерство водних ресурсів Китаю визнало, що з більш 98 тис. водосховищ, що використовуються для регулювання паводків, вироблення електроенергії і полегшення судноплавства, 80% побудовані близько 40 років тому. Оцінку безпеки не пройшла майже третина гребель.

Нагадаємо, що в Німеччині через екстремальну погоду почалися повені, які призвели до масштабних руйнувань на заході країни. Загинуло понад 160 осіб, більше тисячі громадян зникли без вісти.