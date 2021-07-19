Автогаз в Україні рекордно подорожчав. Фото: istock

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Ціна на автогаз в Україні раптово виросла за минулі вихідні 16−19 липня. Середня ціна автогазу підвищилася на 28 копійок за літр — до 16 грн.

Востаннє така ціна була в листопаді 2018 року. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Вартість автогазу у мережах АЗС преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 грн за літр. Наразі на ОККО автогаз подорожчав до 17,49 грн/л, на SOCAR — 17,48 грн/л, на WOG — 17,28 грн/л. KLO і «Авантаж 7» підняли ціни на 50 і 60 копійок за літр, до 16,69 і 15,58 грн.

Автогаз на АЗС «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 копійок за літр, до 16,03 грн і 15,81 грн. У мережі Shell ціна зросла на 30 копійок за літр — до 15,87 грн. Такі мережі, як AMIC, Prime, «Паралель», BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, «Укргазвидобування», Marshal та інші, підняли ціни на 10−80 копійок за літр.

Причину подорожчання газу назвали аналітики. Вони вважають, що газ дорожчає через зростання оптових цін продукту внаслідок дефіциту в більшості регіонів. Зазначається, що з початку липня оптова ціна автогазу зросла на 3000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. за той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70−90 копійок за літр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на бензин в Україні різко зросла — роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в порівнянні з попереднім торговим днем виросли на гривню.