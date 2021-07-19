Антарктида зігрілася – пінгвіни зимують біля української станції, фото — ФБ Оксана Косенко

https://racurs.ua/ua/n157610-antarktyda-zigrilasya-pingviny-zymuut-bilya-ukrayinskoyi-stanciyi-foto.html

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Тисячі пінгвінів зібралися поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський». У липні вони мали б відійти на північ у пошуках відкритих і незамерзлих водойм. Але глобальне потепління дедалі сильніше впливає на природу Антакртиди.

В радіусі 20 км навколо української антарктичної станції наразі можна помітити великі скупчення пінгвінів. Біолог експедиції Оксана Савенко повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, що на різних островах нині відпочивають сотні та тисячі особин, а у воді можна побачити одночасно сотні пінгвінів.

Це субантарктичні пінгвіни дженту чи пінгвіни Аделі, — написала Савенко.

Зазвичай взимку ці тварини, які мешкають біля «Академіка Вернадського», відпливають на північ, адже потребують відкритої води. Зазвичай вода поблизу української станції замерзає, але не цього року.

Ділянки відкритої води поблизу архіпелагу Вільгельма зараз можна знайти впродовж усієї зими. Тому пінгвіни тримаються зовсім неподалік, — пояснили на станції і опублікували декілька фото із величезною кількістю цих тварин.

Подекуди чисельність угруповань пінгвінів перевищувала тисячу особин, це були переважно пінгвіни Аделі.

Савенко припустила, що до «місцевих» долучаються «мігранти» з південніших районів, у яких погодні умови стають несприятливими.