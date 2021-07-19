Антарктида согрелась и пингвины зимуют возле украинской станции, фото — ФБ Оксана Косенко

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Ракурс

Тысячи пингвинов собрались возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский». В июле они должны были отойти на север в поисках открытых и незамерзших водоемов. Но глобальное потепление все сильнее влияет на природу Антакртиды.

В радиусе 20 км вокруг украинской антарктической станции теперь можно заметить большие скопления пингвинов. Биолог экспедиции Оксана Савенко сообщила на своей странице в Фейсбуке, что на разных островах сейчас отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно увидеть одновременно сотни пингвинов.

Это субантарктические пингвины дженту или пингвины Адели, — написала Савенко.

Обычно зимой эти животные, которые живут возле «Академика Вернадского», отплывают на север, поскольку нуждаются в открытой воде. Обычно вода вблизи украинской станции замерзает, но не в этом году.

Участки открытой воды вблизи архипелага Вильгельма сейчас можно найти на протяжении всей зимы. Поэтому пингвины держатся совсем недалеко, — пояснили на станции и опубликовали несколько фото с огромным количеством этих животных.

Кое-где численность группировок пингвинов превышала тысячу особей, это были преимущественно пингвины Адели.

Савенко предположила, что к «местным» присоединяются «мигранты» из южных районов, в которых погодные условия становятся неблагоприятными.