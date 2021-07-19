https://racurs.ua/n157609-nepogoda-bushuet-v-kieve-stanciu-metro-zakryli-iz-za-potopa-foto-video.html

Ракурс

Ливень в Киеве превратил улицы в реки — уровень воды достигает почти лодыжек. Непогода сопровождается сильным ветром и шквалами.

Холодный атмосферный фронт принес циклон из Германии. Видео непогоды публикуют очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, что в Киеве разбушевался шкальный ветер, который валит деревья, а уровень воды стремительно поднимается.

Все небо затянули свинцовые тучи, которые превратили ночь в день, полностью закрыв солнечные лучи.

Из-за непогоды закрыли станцию метро «Берестейская» — ее подтопило водой. На проспекте Победы перекрыли движение транспорта из-за сложных погодных условий.

Отметим, что по прогнозу, сегодня в столице впервые за долгое время ожидается температура ниже +30 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что паводки на Закарпатье отрезали часть села от дороги. Инцидент произошел вчера, 18 июля, в горном селе Свобода Хустского района. Причиной явления послужили мощные ливни.