Медузы. Фото:istock

https://racurs.ua/n157601-meduzy-zahvatili-plyaji-v-kurortnom-lazurnom-i-kirillovke-video.html

Ракурс

Медузы в Кирилловке и Лазурном заполонили весь пляж — мертвых морских жителей выбросило вдоль берега на косе Пересыпь.

Люди продолжают купаться и загорать на пляжах, но есть и те, кого нашествие медуз очень смущает. Соответствующее видео с нашествием медуз появилось на YouTube.

Туристы жалуются, что вода очень теплая, но из-за медуз плавать трудно, поскольку всегда есть риск получить ожог.

В Институте рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост численности медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор — постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь — еще один аппетитный аргумент для их миграции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Азовское море страдает от засилья медуз — этих морских обитателей стало настолько много, что вся морская гладь напоминает кисель.