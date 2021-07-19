Медузи. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157601-meduzy-zapolonyly-beregy-v-kurortnomu-lazurnomu-ta-kyrylivci-video.html

Ракурс

Медузи в Кирилівці та Лазурному заполонили весь пляж — мертвих морських жителів викинуло вздовж берега на косі Пересип.

Люди продовжують купатися й засмагати на пляжах, але є й ті, кого навала медуз дуже бентежить. Відповідне відео з навалою медуз з’явилося на YouTube.

Туристи скаржаться, що вода дуже тепла, але через медуз плавати важко, оскільки завжди є ризик отримати опік.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов’язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їхньої чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор — поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут — ще один апетитний аргумент для їхньої міграції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Азовське море страждає від засилля медуз — цих морських мешканців стало настільки багато, що вся морська гладь нагадує кисіль.