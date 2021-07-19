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Ракурс
Негода у Києві. Фото: УНІАН

Негода вирує в Києві — станцію метро закрили через потоп (ФОТО, ВІДЕО)

19 лип 2021, 13:10
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Злива в Києві перетворила вулиці на річки — рівень води досягає майже щиколоток. Негода супроводжується сильним вітром та шквалами.

Холодний атмосферний фронт приніс циклон із Німеччини. Відео негоди публікують очевидці в соцмережах.

Злива у Києві. Фото: УНІАН

На кадрах видно, що в Києві вирує шкальний вітер, який валить дерева, а рівень води стрімко підіймається.

Все небо затягнули свинцеві чорні хмари, які перетворили ніч на день, повністю закривши сонячні промені.

Негода у Києві. Фото: УНІАН

Через негоду закрили станцію метро «Берестейська» — її підтопило водою. На проспекті Перемоги перекрили рух транспорту через складні погодні умови.

Зазначимо, що за прогнозом, сьогодні в столиці вперше за довгий час очікується температура нижче +30 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що паводки на Закарпатті відрізали частину села від дороги. Інцидент трапився вчора, 18 липня, у гірському селі Свобода Хустського району. Причиною явища послугували потужні зливи.

Джерело: Ракурс


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