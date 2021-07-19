Негода у Києві. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157609-negoda-vyruie-v-kyievi-stanciu-metro-zakryly-cherez-potop-foto-video.html

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Злива в Києві перетворила вулиці на річки — рівень води досягає майже щиколоток. Негода супроводжується сильним вітром та шквалами.

Холодний атмосферний фронт приніс циклон із Німеччини. Відео негоди публікують очевидці в соцмережах.

На кадрах видно, що в Києві вирує шкальний вітер, який валить дерева, а рівень води стрімко підіймається.

Все небо затягнули свинцеві чорні хмари, які перетворили ніч на день, повністю закривши сонячні промені.

Через негоду закрили станцію метро «Берестейська» — її підтопило водою. На проспекті Перемоги перекрили рух транспорту через складні погодні умови.

Зазначимо, що за прогнозом, сьогодні в столиці вперше за довгий час очікується температура нижче +30 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що паводки на Закарпатті відрізали частину села від дороги. Інцидент трапився вчора, 18 липня, у гірському селі Свобода Хустського району. Причиною явища послугували потужні зливи.