Паводки. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n157603-pavodky-vidrizaly-chastynu-sela-vid-dorogy-na-zakarpatti-foto.html

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Паводки на Закарпатті відрізали частину села від дороги. Інцидент трапився вчора, 18 липня, у гірському селі Свобода Хустського району.

Причиною явища послугували потужні зливи. Про це повідомив речник Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Закарпатській області Федір Філіп, передає «Укрінформ».

За його словами, у селі Свобода селеві потоки зійшли в урочище Шистаків. Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий — 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев. Рятувальники вже звільнили дорогу від селевого сміття — на допомогу місцевим жителям прийшли рятувальники пожежно-рятувального посту Синевир. Наразі в населеному пункті відновлено проїзд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Німеччині через повінь впали шість будинків і пропали безвісти десятки людей. Сильні дощі прийшли в Західну Німеччину із циклоном «Бернд». Через негоду кілька великих річок країни, включаючи Рейн, вийшли з берегів. Рівень води на вулицях піднявся вище перших поверхів.

Джерело: Укрінформ