В Кабміні замахнулися на збільшення мінімальної зарплати у 2022 році

https://racurs.ua/ua/n157602-v-kabmini-zamahnulysya-na-zbilshennya-minimalnoyi-zarplaty-u-2022-roci-detali.html

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Мінімальна зарплата у 2022 році зросте до 7,7 тис. грн. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, зростання мінімальної зарплати — «у пріоритеті». Цей намір врахують при формуванні бюджету на 2022−2024 роки. Зростання інфляції наступного року планується на 2%.

Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі каналу «Україна 24».

За словами очільника Мінфіну, його відомство закладає помірне зростання соціальних показників.

Ми залишили фіскальний простір. Ідеться про нерозподілені витрати — від 50 до 100 млрд грн, — зазначив міністр і додав, що кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на зростання пенсій.

Марченко запевнив, що «гроші для збільшення цих виплат є" і збільшення «мінімалки» буде одним із пріоритетів під час формування бюджету на 2022−2024 роки.

Наразі мінімальна заробітна в Україні становить 6 тис. грн., а з 1 грудня збільшиться до 6,5 тис грн.

Щодо пенсійної реформи, то міністр анонсує одночасне існування і солідарної, і накопичувальної системи, але в такому випадку доведеться шукати кошти для компенсування видатків Пенсійного фонду у бюджеті.

З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і підвищилася мінімальна пенсія — з 1 тис. 769 грн до 1 тис. 854 грн.