Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Кабміні замахнулися на збільшення мінімальної зарплати у 2022 році

В Кабміні замахнулися на збільшення мінімальної зарплати у 2022 році — деталі

19 лип 2021, 10:55
999

Мінімальна зарплата у 2022 році зросте до 7,7 тис. грн. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, зростання мінімальної зарплати — «у пріоритеті». Цей намір врахують при формуванні бюджету на 2022−2024 роки. Зростання інфляції наступного року планується на 2%.

Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі каналу «Україна 24».

За словами очільника Мінфіну, його відомство закладає помірне зростання соціальних показників.

Ми залишили фіскальний простір. Ідеться про нерозподілені витрати — від 50 до 100 млрд грн, — зазначив міністр і додав, що кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на зростання пенсій.

Марченко запевнив, що «гроші для збільшення цих виплат є" і збільшення «мінімалки» буде одним із пріоритетів під час формування бюджету на 2022−2024 роки.

Наразі мінімальна заробітна в Україні становить 6 тис. грн., а з 1 грудня збільшиться до 6,5 тис грн.

Щодо пенсійної реформи, то міністр анонсує одночасне існування і солідарної, і накопичувальної системи, але в такому випадку доведеться шукати кошти для компенсування видатків Пенсійного фонду у бюджеті.

З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і підвищилася мінімальна пенсія — з 1 тис. 769 грн до 1 тис. 854 грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів