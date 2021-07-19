В Кабмине замахнулись на увеличение минимальной зарплаты в 2022 году, фото — pixabay

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Минимальная зарплата в 2022 году вырастет до 7,7 тыс. грн. По словам министра финансов Сергея Марченко, рост минимальной зарплаты — «в приоритете». Это намерение учтут при формировании бюджета на 2022−2024 годы. Рост инфляции в следующем году планируется на 2%.

Таким прогнозом поделился министр финансов Сергей Марченко в эфире канала «Украина 24». По словам главы Минфина, его ведомство закладывает умеренный рост социальных показателей.

Мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах — от 50 до 100 млрд грн, — отметил министр и добавил, что средства могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума, а также на рост пенсий.

Марченко заверил, что «деньги для увеличения этих выплат есть» и увеличение «минималки» будет одним из приоритетов при формировании бюджета на 2022−2024 годы.

Сейчас минимальная заработная в Украине составляет 6 тыс. грн., а с 1 декабря увеличится до 6,5 тыс грн.

По поводу пенсионной реформе министр анонсирует одновременное существование и солидарной, и накопительной системы, но в таком случае «придется искать средства для компенсации расходов Пенсионного фонда в бюджете».

С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и повысилась минимальная пенсия — с 1 тыс. 769 грн до 1 тыс. 854 грн.