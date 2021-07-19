Паводки. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n157603-pavodki-otrezali-chast-sela-ot-dorogi-na-zakarpate-foto.html

Ракурс

Паводки на Закарпатье отрезали часть села от дороги. Инцидент произошел вчера, 18 июля, в горном селе Свобода Хустского района.

Причиной явления стали мощные ливни. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области Федор Филип, передает «Укринформ».

По его словам, в селе Свобода селевые потоки сошли в урочище Шестаков. Один поток составлял 15 на 5 метров, второй — 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев.

Спасатели уже освободили дорогу от селевого мусора — на помощь местным жителям пришли спасатели пожарно-спасательного поста Синевир. Сейчас в населенном пункте восстановлен проезд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии из-за наводнения упали шесть домов и пропали без вести десятки людей. Сильные дожди пришли в Западную Германию с циклоном «Бернд». Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. Уровень воды на улицах поднялся выше первых этажей.

Источник: Укринформ