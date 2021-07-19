Голий торс, стрибок з парашутом і фільм про себе – Кличко святкує ювілей

https://racurs.ua/ua/n157608-golyy-tors-strybok-z-parashutom-i-film-pro-sebe-klychko-svyatkuie-uviley-video.html

Ракурс

Віталію Кличку 19 липня виповнилося 50 років. Мер Києва вранці почав вітати себе з ювілеєм у соцмережах.

Вистояв 50 раундів! — написав міський голова, натякнувши на своє боксерське минуле.

Кличко додав, що був і буде сильним, ставитиме перед собою високу планку.

50 — тільки екватор, — написав мер і опублікував кілька доказів своєї хорошої спортивної форми.

Він опублікував фото з оголеним торсом та гирями в Instagram та Facebook і стрибнув з парашутом.

Відео про стрибок мер Києва також опублікував у соцмережах.

Крім того, Кличко за день до цього оприлюднив документальний фільм про себе.

Нещодавно мер заспівав разом з відомим блогером. Пісня увірвалася в українські хіт-паради.