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Голий торс, стрибок з парашутом і фільм про себе – Кличко святкує ювілей
Голий торс, стрибок з парашутом і фільм про себе — Кличко святкує ювілей (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157608-golyy-tors-strybok-z-parashutom-i-film-pro-sebe-klychko-svyatkuie-uviley-video.htmlРакурс
Віталію Кличку 19 липня виповнилося 50 років. Мер Києва вранці почав вітати себе з ювілеєм у соцмережах.
Вистояв 50 раундів! — написав міський голова, натякнувши на своє боксерське минуле.
Кличко додав, що був і буде сильним, ставитиме перед собою високу планку.
50 — тільки екватор, — написав мер і опублікував кілька доказів своєї хорошої спортивної форми.
Він опублікував фото з оголеним торсом та гирями в Instagram та Facebook і стрибнув з парашутом.
Відео про стрибок мер Києва також опублікував у соцмережах.
Крім того, Кличко за день до цього оприлюднив документальний фільм про себе.
Нещодавно мер заспівав разом з відомим блогером. Пісня увірвалася в українські хіт-паради.
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