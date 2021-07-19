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Ракурс
Голый торс, прыжок с парашютом и фильм о себе — Кличко празднует юбилей

Голый торс, прыжок с парашютом и фильм о себе — Кличко празднует юбилей (ВИДЕО)

19 июл 2021, 12:34
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Виталию Кличко 19 июля исполнилось 50 лет. Мэр Киева утром начал поздравлять себя с юбилеем в соцсетях.

Выстоял 50 раундов! — написал мэр, намекнув на свое боксерское прошлое.

Кличко добавил, что был и будет сильным, хочет ставить перед собой самую высокую планку.

50 — только экватор, — написал мэр и опубликовал несколько доказательств своей хорошей спортивной формы.

Он опубликовал фото с обнаженным торсом и гирями в Instagram и Facebook, а также прыгнул с парашютом.

Видео прыжка мэр Киева также опубликовал в соцсетях.

Голый торс, прыжок с парашютом и фильм о себе - Кличко празднует юбилей

Кроме того, Кличко за день до этого обнародовал документальный фильм о себе.

Недавно мэр спел вместе с известным блоггером. Песня ворвалась в украинские хит-парады.

Источник: Ракурс


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