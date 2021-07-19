Голый торс, прыжок с парашютом и фильм о себе — Кличко празднует юбилей

https://racurs.ua/n157608-golyy-tors-pryjok-s-parashutom-i-film-o-sebe-klichko-prazdnuet-ubiley-video.html

Ракурс

Виталию Кличко 19 июля исполнилось 50 лет. Мэр Киева утром начал поздравлять себя с юбилеем в соцсетях.

Выстоял 50 раундов! — написал мэр, намекнув на свое боксерское прошлое.

Кличко добавил, что был и будет сильным, хочет ставить перед собой самую высокую планку.

50 — только экватор, — написал мэр и опубликовал несколько доказательств своей хорошей спортивной формы.

Он опубликовал фото с обнаженным торсом и гирями в Instagram и Facebook, а также прыгнул с парашютом.

Видео прыжка мэр Киева также опубликовал в соцсетях.

Кроме того, Кличко за день до этого обнародовал документальный фильм о себе.

Недавно мэр спел вместе с известным блоггером. Песня ворвалась в украинские хит-парады.