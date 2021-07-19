Двухметровая акула испугала рыбака. Фото: Daily Mirror

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Ракурс

Двухметровая акула напугала 21-летнего рыбака в Великобритании, пока он ловил рыбу в районе порта Падстоу на северном побережье Корнуолла.

К его маленькой надувной моторно лодке подплыла гигантская атлантическая сельдевая акула. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Известно, что рыбак оказался в компании акулы в тот момент, когда отцеплял пойманного окуня. В эту секунду он внезапно заметил стремительно приближающийся плавник акулы.

Сначала я был немного насторожен тем, что такое большое зубастое существо находится так близко к моей маленькой надувной лодке, но я напомнил себе, что атлантические сельдевые акулы питаются исключительно рыбой и не представляют никакого вреда для человека, — рассказал мужчина.

Пугающий момент попал на видео. На кадрах видно, как акула подплыла близко к рыбаку и показала плавники.

Отметим, что атлантические сельдевые акулы широко распространены в прохладных и умеренных водах Северной Атлантики и Южного полушария. Средний размер акулы составляет около 2,5 метра, а вес — около 135 км.

Напомним, ранее мы сообщали, что нападения акул в Австралии решили описывать как «инциденты», «взаимодействия» или «негативные столкновения», чтобы избавить этих животных имиджа людоедов. По словам ученых, термины нападение и укус создали вокруг акул атмосферу страха, наносящую ущерб усилиям по их защите.