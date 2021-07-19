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Ракурс
Тупицкий. Фото: УНИАН

ГБР открыло дело из-за решения Верховного суда по Тупицкому

19 июл 2021, 12:00
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Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в уголовном производстве из-за решения Верховного суда по главе Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому.

Дело против судей открыли за злоупотребление властью или служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил судей предоставить заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу.

Также он потребовал данные автоматизированной системы документооборота суда о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска, копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александру Тупицкого, председателю Конституционного суда Украины, сообщили о подозрении в совершении еще одного преступления. На этот раз отставленного указом президента Тупицкого подозревают в незаконном использовании ключа подписи платежных документов Конституционного суда.

Источник: Ракурс


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