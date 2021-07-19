Нардепов вернут с каникул на внеочередное заседание - что случилось

https://racurs.ua/n157605-nardepov-vernut-s-kanikul-na-vneocherednoe-zasedanie-chto-sluchilos.html

Ракурс

Во вторник, 20 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Оно стартует в 14.00, сообщил председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в своих соцсетях.

Парламент 16 июля провел заключительное пленарное заседание, с 19 по 23 июля народные депутаты Украины работают с избирателями в соответствии с календарным планом пятой сессии IX созыва. Но их пришлось собрать в пленарном зале еще раз, чтобы разблокировать несколько важных законов.

Сейчас в Раде зарегистрированы постановления, которые блокируют подписание спикером Дмитрием Разумковым законов о перезагрузке работы Высшей квалификационной судей (3711- д), реформе «Укроборонпрома», Высшего совета правосудия (№ 5068), инспекторов ВСП (№ 5069).

Разумков в конце прошлой недели также предполагал, что нардепов могут собрать, чтобы рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание ряда законов.

Ждем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены постановления, поступившие в парламент, заблокировавшие подписание законов. И я не смогу направить их на подпись президенту, — сообщал Разумков официальному телеграм-каналу Рады.

Внеочередное заседание будет посвящено вопросам, связанным исключительно с отклонением или поддержанием этих документов.