Экзамены на знание государственного языка стартовали в Украине — как работает система

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Ракурс

19 июля в Украине начались экзамены на знание государственного языка для государственных служащих и желающих получить гражданство.

Проверка осуществляется в соответствии с нормами закона о государственном языке, вступившими в силу с 16 июля. Экзамены проводит Национальная комиссия по стандартам государственного языка (НКСГЗ).

В ней сообщили, что на первый экзамен зарегистрировались 348 человек. Желающим сообщили о необходимости прийти в указанное время на испытательную площадку.

Сессии проверки знаний будут проходить три раза в день. Их проведут и в регионах — Полтаве, Виннице, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницком, Николаеве, Херсоне и Рубежном.

Регистрация на экзамены открыли еще 16 июля на специальной платформе. Тестирование претендентов на госслужбу включает четыре блока задач:

культура речи (24 задания);

чтение (20 заданий)

письмо (задания открытого типа);

общение (два задания открытого типа).

Для претендентов на получение гражданства Украины нужно пройти следующие блоки задач:

слушание (12 тестовых заданий);

чтение (31 тестовое задание);

письмо (два задания открытого типа);

общение (три задачи открытого типа).

Арина Демская, председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка, сообщила, что для получения государственного сертификата о достаточном уровне владения государственным языком, необходимо набрать 80 и более баллов (минимум 50% + 1 балл), высокий — 127 и более баллов (минимум 80% + 1 балл).

Экзамен должен определять уровень владения государственным языком, необходимый для того, чтобы гражданин или должностное могли достойно коммуницировать от имени государства. Демская рассказала, что речь идет не о проверке знаний, а установление того, обладает ли гражданин языке должным образом.

По словам главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка, также в тестах есть аудирование: «Звучит аудиоряд до двух минут, претендент слушает и потом коротко должен написать, о чем шла речь, и высказать свое мнение относительно того, согласен он или нет с услышанным».