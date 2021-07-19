Іспити на знання державної мови стартували в Україні – як працює система, фото — УП

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19 липня в Україні розпочалися іспити на знання державної мови для державних службовців та охочих здобути громадянство.

Перевірка відбувається відповідно до норм закону про державну мову, які набули чинності з 16 липня. Іспити проводить Національна комісія зі стандартів державної мови (НКСДМ).

У ній повідомили, що на перший іспит зареєструвалися 348 осіб. Охочим повідомили про необхідність прийти у вказаний час на іспитовий майданчик.

Сесії перевірки знань відбуватимуться тричі на день. Їх проведуть і в регіонах — Полтаві, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні та Рубіжному.

Реєстрацію на іспити відкрили ще 16 липня на спеціальній платформі. Тестування для претендентів на держслужбу включає чотири блоки завдань:

культура мови (24 завдання);

читання (20 завдань);

письмо (завдання відкритого типу);

говоріння (два завдання відкритого типу).

Для претендентів на отримання громадянства України потрібно пройти такі блоки завдань:

слухання (12 тестових завдань);

читання (31 тестове завдання);

письмо (два завдання відкритого типу);

говоріння (три завдання відкритого типу).

Орися Демська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови, повідомила, що для отримання державного сертифіката про достатній рівень володіння державною мовою, необхідно набрати 80 і більше балів (мінімум 50% + 1 бал), високий — 127 і більше балів (мінімум 80% + 1 бал).

Іспит має визначати рівень володіння державною мовою, необхідний для того, щоб громадянин чи посадовець міг гідно комунікувати від імені держави. Демська розповіла, що йдеться не про перевірку знань, а встановлення того, чи володіє громадянин мовою належно.

За словами голови Національної комісії зі стандартів державної мови, також у тестах є аудіювання: «Звучить аудіоряд до двох хвилин, претендент слухає й потім коротко має написати, про що йшлося, і висловити свою думку щодо того, погоджується він чи ні».

Джерело: «Суспільне»