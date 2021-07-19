Нардепів повернуть з канікул на позачергове засідання – що сталося

https://racurs.ua/ua/n157605-nardepiv-povernut-z-kanikul-na-pozachergove-zasidannya-scho-stalosya.html

Ракурс

У вівторок, 20 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Воно стартує о 14.00, повідомив голова фракції «Голос» Ярослав Железняк у своїх соцмережах.

Парламент 16 липня провів заключне пленарне засідання, з 19 до 23 липня народні депутати України працюють з виборцями відповідно до календарного плану п’ятої сесії ІХ скликання. Але їх довелося зібрати в пленарній залі ще раз, аби розблокувати декілька важливих законів.

Наразі в Раді зареєстровані постанови, які блокують підписання спікером Дмитром Разумковим закони про перезавантаження роботи Вищої кваліфкомісії суддів (3711- д), реформу «Укроборонпрому», Вищої ради правосуддя (№ 5068), інспекторів ВРП (№ 5069).

Разумков наприкінці минулого тижня також припускав, що нардепів можуть зібрати, аби розглянути проекти постанов, які блокують підписання низки законів.

Чекаємо у понеділок на лист із проханням провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті постанови, що надійшли до парламенту, заблокувавши мені підписання законів. І я не зможу направити їх на підпис президенту, — повідомляв Разумков офіційному телеграм-каналу Ради.

Позачергове засідання буде присвячено питанням, пов’язаним виключно із відхиленням або підтриманням цих документів.