ДБР відкрило справу через рішення Верховного суду щодо Тупицького

Тупицький. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157606-dbr-vidkrylo-spravu-cherez-rishennya-verhovnogo-sudu-schodo-tupyckogo.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування в кримінальному провадженні через рішення Верховного суду щодо голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького.

Справу проти суддів відкрили за зловживання владою або службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив суддів надати завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі.

Також він зажадав дані автоматизованої системи документообігу суду про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову, копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання при розгляді справи № 9901/96/21.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександру Тупицькому, голові Конституційного суду України, повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину. На цей раз відставленого указом президента Тупицького підозрюють в незаконному використанні ключа підпису платіжних документів Конституційного суду.