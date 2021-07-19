Двометрова акула налякала рибалку. Фото: Daily Mirror

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Ракурс

Двометрова акула налякала 21-річного рибалку в Великій Британії, поки він ловив рибу в районі порту Падстоу на північному узбережжі Корнуолла.

До його маленького надувного моторного човна підплила гігантська атлантична оселедцева акула. Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Відомо, що рибалка опинився в компанії акули в той момент, коли відчіплював спійманого окуня. В цю секунду він раптом помітив рухливий плавник акули.

Спочатку я був трохи насторожений тим, що така велика зубаста істота знаходиться так близько до мого маленького надувного човна, але я нагадав собі, що атлантичні оселедцевих акули харчуються виключно рибою і не несуть ніякої шкоди для людини, — розповів чоловік.

Лячний момент потрапив на відео. На кадрах видно, як акула підпливла близько до рибалки та показала плавники.

Зазначимо, що атлантичні оселедцевих акули широко поширені в прохолодних і помірних водах Північної Атлантики та Південної півкулі. Середній розмір акули становить близько 2,5 метра, а вага — близько 135 км.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напади акул в Австралії вирішили описувати як «інциденти», «взаємодії» або «негативні зіткнення», щоб позбавити цих тварин іміджу людожерів. За словами вчених, терміни напад і укус створили навколо акул атмосферу страху, що завдає шкоди зусиллям щодо їхнього захисту.