Нацбанк изменит дизайн монет из-за нареканий украинцев

Дизайн монет номиналом 1 и 2 грн изменят, фото: UA-Coins.info

https://racurs.ua/n157119-nacbank-izmenit-dizayn-monet-iz-za-narekaniy-ukraincev.html

Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ), реагируя на жалобы со стороны населения, планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, чтобы сделать их более удобными в использовании.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главыі НБУ Алексей Шабан, сообщает агентство «Укринформ».

Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для людей слабовидящих и пожилого возраста, — отметил Шабан.

В то же время он отметил, что оптимизация банкнотно-монетного ряда пока не рассматривается.

Новые монеты номиналом 1 и 2 гривны в Украине были введены в обращение в апреле 2018 года. Их дизайн вызвал немало критики со стороны украинцев — эти монеты очень похожи, их трудно различить.

Напомним, недавно Нацбанк выпустил монету с Василием Слипаком — Героем Украины и всемирно известным оперным певцом, который погиб во время боевых действий на Донбассе.