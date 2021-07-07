Нацбанк змінить дизайн монет через нарікання українців

Дизайн монет номіналом 1 та 2 грн змінять, фото: UA-Coins.info

https://racurs.ua/ua/n157119-nacbank-zminyt-dyzayn-monet-cherez-narikannya-ukrayinciv.html

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Національний банк України (НБУ), реагуючи на нарікання з боку населення, планує змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 грн, щоб зробити їх більш зручними у користуванні.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку, — зазначив Шабан.

Водночас він зауважив, що оптимізація банкнотно-монетного ряду наразі не розглядається.

Нові монети номіналом 1 та 2 гривні в Україні були введені в обіг у квітні 2018 року. Їхній дизайн викликав чимало критики з боку українців — ці монети дуже схожі, їх важко відрізнити.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк випустив монету з Василем Сліпаком — Героєм України та всесвітньо відомим оперним співаком, який загинув під час бойових дій на Донбасі.

Джерело: «Укрінформ»