Сильвестр Сталлоне, фото: соціальні мережі

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Ракурс

Сильвестр Сталлоне, відомий голлівудський кіноактор, вчора, 6 липня, відсвяткував 75-річння.

Вранці у свій день народження він, як зазвичай, відправився на тренування до спортзалу, де його очікував сюрприз — величезний торт із його портретом і написом: «ROCK ON (запалюй — ред.) — 75! З днем народження, Слай». Про це актор повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ймовірно, напис на вітальному торті посилається на одну з найвідоміших ролей Сталлоне — боксера Роккі Бальбоа.

Я так вдячний усім людям, яких я люблю, за те, що вони наповнюють моє життя! Продовжуй бити, Слай, — підписав фото Сталлоне.

Згодом цього дня Сталлоне також поділився фотознімком зі своєю сім'єю — дружиною Дженніфер Флавін та трьома дочками.

І моя чудова сім’я — найкращий подарунок на день народження, який я коли-небудь міг отримати, — зазначив актор.

Доньки актора також привітали його зі святом. Наймолодша, 18-річна Скарлет, опублікувала фото з сімейного альбому, на якому Сталлоне готує котлети.

З Днем народження, тато. Будь ласка, більше ніколи не готуй знову, — підписала фотознімок Скарлет.

Середня дочка, 22-річна Сістін, опублікувала архівні сімейні фото і відео.

Старша дочка, 24-річна Софія, опублікувала у сторіз колаж зі своїх дитячих фото з батьком та матір’ю.