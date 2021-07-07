Сильвестр Сталлоне, фото: социальные сети

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Сильвестр Сталлоне, известный голливудский киноактер, вчера, 6 июля, отпраздновал 75-ричння.

Утром в свой день рождения он, как обычно, отправился на тренировку в спортзал, где его ожидал сюрприз — огромный торт с его портретом и надписью: «ROCK ON (зажигай — ред.) — 75! С днем рождения, Слай «. Об этом актер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Вероятно, надпись на поздравительном торте ссылается на одну из самых известных ролей Сталлоне — боксера Рокки Бальбоа.

Я так благодарен всем людям, которых я люблю, за то, что они наполняют мою жизнь! Продолжай бить, Слай, — подписал фото Сталлоне.

Впоследствии этого дня Сталлоне также поделился фотоснимком со своей семьей — женой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми.

И моя замечательная семья — лучший подарок на день рождения, который я когда-либо мог получить, — отметил актер.

Дочери актера также поздравили его с праздником. Самая младшая, 18-летняя Скарлетт, опубликовала фото из семейного альбома, на котором Сталлоне готовит котлеты.

С Днем рождения, папа. Пожалуйста, больше никогда не готовь снова, — подписала фотографию Скарлет.

Средняя дочь, 22-летняя Систин, опубликовала архивные семейные фото и видео.

Старшая дочь, 24-летняя София, опубликовала в сториз коллаж из своих детских фото с отцом и матерью.