Оператора аттракциона убило током на украинском курорте

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Трагедия произошла на центральном пляже Кирилловки в Запорожской области на этой неделе. Там электрическим током убило оператора надувной горки. Теперь аттракционы на территории населенного пункта закрывают на проверку.

22-летний житель Кривого Рога нелегально обслуживал аттракцион «Горка» на пляже, на работу его официально не оформляли. Кроме этого, местные власти разрешения на работу горки не давали.

По словам поселкового главы, парня ударило током, когда его попросили подкачать надувной круг, который привязывают к лодкам или скутерам и катают в нем отдыхающих по морю. Эта «Шайба» якобы также входила в перечень развлечений, которые предлагали владельцы «Горки».

Теперь в курортном пгт закрывают пляжные аттракционы для проверки техники безопасности. По информации местной полиции, инцидент произошел 6 июля, тогда пострадал парень 1999 года рождения. Реанимационной бригаде не удалось спасти пострадавшего.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев развлекательного комплекса. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда).

Как пишут СМИ, парень стоял в море, а затем мокрым выскочил и схватил удлинитель, который вел к компрессору для того, чтобы подкачать аттракцион. Оттянуть парня от удлинителя пытался его товарищ, которого тоже поразило током. После этого инцидента, по словам поселкового главы, некоторые базы отдыха в Кирилловке отключили от электросетей. По состоянию на 7 июля с пляжей исчезли все надувные горки, кроме одной, но она не работает.