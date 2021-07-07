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Ракурс
На фоне учений Sea Breeze Россия перехватывает самолеты НАТО над Крымом

На фоне учений Sea Breeze Россия перехватывает самолеты НАТО над Крымом (ВИДЕО)

7 июл 2021, 17:09
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Военные учения НАТО Sea Breeze-2021 не дают покоя России. Оккупант Крыма не может смириться с наличием большого количества военных судов Альянса в Черном море.

6 июля российские истребители Су-30СМ перехватили над Черным морем американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата. На нем видно, что пара истребителей поднялась в небо для сопровождения P-8. Россияне утверждают, что самолет ВМС США якобы мог нарушить госграницу РФ.

P-8 находился над нейтральными водами Черного моря и скорее всего пролетал возле оккупированного Россией Крыма.

7 июля россияне отправили в небо над Крымом два бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30м. Они совершили полет над нейтральными водами акватории Черного моря. Полет продолжался около пяти часов.

В Черном море в конце июня — начале июля проходят крупные учения НАТО и других стран альянса Sea Breeze. В маневрах задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. В целом принимают участие военные из 32 стран.

«Ракурс» сообщал, что в Краснодарском крае РФ российские военные отрабатывали оборону объектов в оккупированном Крыму с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф».

Источник: Ракурс


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