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Ракурс
На тлі навчань Sea Breeze Росія перехоплює літаки НАТО над Кримом, скріншот відео

На тлі навчань Sea Breeze Росія перехоплює літаки НАТО над Кримом (ВІДЕО)

7 лип 2021, 17:09
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Військові навчання країн НАТО Sea Breeze-2021 не дають спокою Росії. Окупант Криму не може змиритися із наявністю великої кількості військових суден Альянсу у Чорному морі.

6 липня російські винищувачі Су-30СМ перехопили над Чорним морем американський протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon. Міноборони РФ опублікувало відео перехоплення. На ньому видно, що пара винищувачів піднялася в небо для супроводу P-8. Росіяни стверджують, що літак ВМС США нібито міг порушити держкордон РФ.

P-8 знаходився над нейтральними водами Чорного моря і найімовірніше пролітав біля окупованого Росією Криму.

7 липня росіяни відправили у небо над Кримом два бомбардувальника Ту-22М3 у супроводі винищувачів Су-30м. Вони здійснили політ над нейтральними водами акваторії Чорного моря. Політ тривав близько п’яти годин.

У Чорному морі в кінці червня — на початку липня відбуваються великі навчання НАТО та інших країн альянсу Sea Breeze. У маневрах задіяли 32 бойових корабля, 40 літаків і п’ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. В цілому беруть участь військові з 32 країн.

«Ракурс» повідомляв, що в Краснодарському краю російські військові відпрацьовували оборону об'єктів в окупованому Криму з електронними пусками ракет систем ПВО С-400 «Тріумф».

Джерело: Ракурс


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