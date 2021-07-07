Оператора атракціону вбило струмом на українському курорті

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Ракурс

Трагедія сталася на центральному пляжі Кирилівки у Запорізькій області цього тижня. Там вбило електричним струмом оператора надувної водної гірки. Тепер атракціони на території населеного пункту закривають на перевірку.

22-річний мешканець Кривого Рогу нелегально обслуговував атракціон «Гірка» на пляжі, на роботу його офіційно не оформлювали. Окрім цього, місцева влада дозволу на роботу водної гірки не давала.

За словами селищного голови, хлопця вразило струмом, коли його попросили підкачати надувне коло, яке прив’язують до човнів чи скутерів і катають у ньому відпочивальників по морю. Ця «Шайба» начебто теж входила в перелік розваг, які пропонували власники «Гірки».

Тепер у курортному смт закривають пляжні атракціони для перевірки техніки безпеки. За інформацією місцевої поліції, інцидент стався 6 липня, тоді постраждав хлопець 1999 року народження. Реанімаційній бригаді не вдалося врятувати потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють власників розважального комплексу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці).

Як пишуть ЗМІ, хлопець стояв у морі, а потім мокрим вискочив та схопився за подовжувач, що вів до компресора, за допомогою якого підкачують атракціони. Відтягнути хлопця від подовжувача намагався його товариш, котрого також уразило струмом. Після цього інциденту, за словами селищного голови, деякі бази відпочинку у Кирилівці відключили від електромереж. Станом на 7 липня з кирилівських пляжів зникли усі надувні гірки, окрім однієї, але вона також не працює.