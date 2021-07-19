Киев за полчаса залило недельной нормой дождей, фото — Ракурс

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Ракурс

В Киеве 19 июля за 30 минут с ливнем вылилось 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

Станции метро «Берестейская» и «Академгородок» временно закрыли из-за подтопления, наземный транспорт курсировал не по графику, сообщили в КГГА.

К ликвидации последствий непогоды привлекли спецтехнику «Киевавтодора» и более 300 дорожников, 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке.

После 14.00 на станции метро «Академгородок» ликвидировали последствия непогоды, она работает в обычном режиме.

Станция метро «Берестейская» закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции).

Коммунальщики столицы задействовали специальную технику — гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы, информирует коммунальная корпорация.

«Киевавтодор» ранее сообщал, что накануне прогнозируемых дождей усиленно очищали стоки.

Чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров. За 30 минут выпало 18 мм осадков: пять мощных насосов в туннеле на ул. Телиги не справились со стихией.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, в тоннеле на ул. О. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, Победы.

На проспекте Правды зафиксировали разрушение дорожного покрытия. Движение ограничено со стороны улицы Ивашкевича в направлении проспекта Правды. Патрульные организовали объезд по улице Вышгородской.

Также ограничено движение по проспекту Правды со стороны проспекта Свободы в направлении улицы Вышгородской. Движение направлено по параллельной второстепенной дороге.

Из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыли движение в направлении на выезд из Киева.

Резервное движение проходит через улицу Василенко. Затруднено движение по улице Автозаводской, подтопление проезжей части произошло и в переулке Чугуевском.

Некоторым киевлянам сегодня показалось, что вместо града они видели снег.