Скільки українців хочуть у НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157616-skilky-ukrayinciv-hochut-u-nato-nove-opytuvannya.html

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Вступ України до НАТО підтримує майже половина населення України. Так, якби референдум із питання, чи вступати Україні до НАТО, відбувався цього місяця, 48% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України до НАТО.

Ще 24% виявилися проти, решта (28%) не визначилися, або не стали б брати участь у такому референдумі. Про це повідомляється в результатах нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби референдум щодо вступу України до НАТО проводився у червні 2021 року, і у голосуванні взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила б близько 72%, а голоси учасників розділилися б так:

66% голосів — за вступ України до НАТО;

34% — проти.

Найбільше вступ до НАТО підтримують жителі західних та центральних областей, менше — в південних та східних. В західному регіоні за вступ до НАТО проголосували б 66%, в центральному регіоні — 53%. В південних областях вступ до НАТО підтримують 34%, проти — 35%. На сході більшість (47%) виступають проти вступу України до НАТО, 25% — за.

За даними соціологів, фіксується зменшення кількості противників вступу до НАТО (з 31% до 24%), але таке зниження могло відбутися через зміну метода опитування (з опитування «обличчя-до-обличчя» на телефонні опитування). У телефонних розмовах частіше трапляються люди з вищою освітою та заможні, які здебільшого підтримують вступ до НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готова до вступу в НАТО, а держава і громадяни зробили вже достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження щодо дати і умов вступу України до Євросоюзу та Альянсу, вважає президент Володимир Зеленський.