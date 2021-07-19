Подробиці п’яного дебошу СБУшників на Сумщині розповіли в ДБР

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Ракурс

Напад двох співробітників Служби безпеки України на прикордонний наряд у Сумській області розслідують в Держбюро розслідувань.

Раніше за сприяння департаменту внутрішньої безпеки СБУ затримали двох співробітників спецслужби. Їх підозрюють у нападі і крадіжці зброї в прикордонників.

Прес-служба ДБР розповіла, що у ніч на 18 липня на прикордонний наряд напали неподалік села Рясне Сумського району. Охоронці кордону — молодший сержант і та солдат-строковик — здійснювали чергування на автомобілі.

О 1.30 ночі до них під’їхало інше авто, у якому сиділи троє людей. З машини вийшли троє та підійшли до прикордонників. Ці люди спровокували конфлікт, почалася бійка. Прикордонників побили і забрали службову зброю — автомати АКС-74, а також чотири магазини, у кожному з яких було по 30 набоїв.

Нападниками виявились співробітники СБУ. Двох затримали, третій проходить у кримінальному провадженні як свідок. У ДБР знайшли викрадену зброю. Автомати силовиків знайшли в кукурудзяному полі неподалік, магазини з набоями — поблизу відділення інспекторів прикордонної служби «Славгород» відділу прикордонної служби «Краснопілля».

Раніше «Ракурс» повідомляв про відсторонення підозрюваних СБУшників.